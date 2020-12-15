Шерон Осборн захворіла на COVID-19

Дружина відомого британського рок-музиканта Оззі Осборна Шерон Осборн заявила, що захворіла на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Я хочу поділитися з вами, що здала позитивний тест на COVID-19», - написала вона.

За словами 68-річної Шерон Осборн, наразі вона вже лікується після нетривалої госпіталізації. Вона також додала, що перебуває на самоізоляції, подалі від свого чоловіка Оззі Осборна, з яким вона перебуває у шлюбі вже близько 40 років.

Зазначається, що 72-річний Оззі Осборн раніше оголосив, що страждає на хворобу Паркінсона, і тому він перебуває у зоні ризику щодо захворювання на коронавірус у тяжкій формі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 грудня у світі у цілому підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 летальних.

Фото: Sky News