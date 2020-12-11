Телеведуча Елен Дедженерес захворіла на COVID-19
Про це вона повідомила у Твітері, передає Укрінформ.
«Привіт усім, хочу повідомити, що у мене позитивний результат на COVID-19. На щастя, зараз я почуваюся добре. Всі, хто був у тісному контакті зі мною, були повідомлені, і я дотримуюся усіх відповідних правил Центру з контролю і профілактики захворювань США. Побачимося з вами після свят. Будьте здорові і бережіть себе», - написала вона.
Як пише видання Variety, «Шоу Елен Дедженерес» (The Ellen DeGeneres Show) не виходитиме до січня 2021 року.
Еллен Лі Дедженерес — американська акторка, комедіантка та телеведуча, володарка 31 премії «Еммі» за «Шоу Елен Дедженерес». Активістка ЛГБТ-руху. У 1997 році Елен Дедженерес здійснила камінг-аут, публічно заявивши про свою нетрадиційну орієнтацію на ток-шоу «Опра».
Дедженерес також вела церемонії вручення «Оскарів». У 2016 році тогочасний президент Барак Обама нагородив її Президентською медаллю свободи - однією з найвищих нагород США.