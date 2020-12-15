У світі виявили майже 73,2 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 15 грудня у світі загалом підтвердили 73 193 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 627 977 летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Водночас від коронавірусу вже встигли одужати 51 326 674 людини.

Найбільша кількість інфікованих у США (16 942 822), Індії (9 906 507) та Бразилії (6 929 409).

В Україні ж станом на цей вівторок із початку пандемії підтверджено 900 666 випадків захворювання, зокрема 15 247 смертей.