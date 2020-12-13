«Територія А» проведе благодійне свято «Святий Миколай мандрує Україною»

Мистецька агенція «Територія А» та «Елеос-Україна» 18 грудня проведе у Михайлівському Золотоверхому монастирі дитяче свято «Святий Миколай мандрує Україною».

Про це Укрінформу повідомила співачка, волонтер та громадський діяч Анжеліка Рудницька.

«Благодійне свято розпочнеться 18 грудня о 19:30 і транслюватиметься онлайн на ФБ-сторінці «Територія А» із Михайлівського Золотоверхого монастиря. Цьогоріч кожен

може приєднатися до нашого свята онлайн», - розповіла вона.

За словами Рудницької, гості свята — діти загиблих на російсько-українській війні, діти Героїв Небесної сотні, діти з інтернатів, дитячих будинків та дитячих будинків

сімейного типу, багатодітні родини, дітки з особливими потребами.

«На свято з'їжджаються тисяча діток. Найчастіше від 5 до 15 років», — розповіла вона.

Рудницька звернулася з проханням до усіх, хто бажає приєднатися до їхньої команди помічників Святого Миколая, долучитися до збору подарунків для дітей.

«Ми, помічники Святого Миколая, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди. Дітям потрібні подарунки: іграшки, канцелярське приладдя, дитячі україномовні книжки, книжки-розмальовки, диски з українською музикою, пластилін, фарби, олівці, фломастери, набори для вишивання, ігри для розвитку, спортінвентар, дитячі радості — дівчачі резиночки, гребінці, яскраві чашки та будь-які дрібниці, які можуть порадувати дітей і які б ви хотіли подарувати своїм дітям», — сказала вона.

Як повідомлялося, благодійний захід «Святий Миколай мандрує Україною» традиційно відбувається з 2014 року на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, на яку збираються дітки із соціально незахищених верств та зірки із добрими серцями.

Звісно, до тих і інших приходить Святий Миколай.

Протягом дня відбувається три концерти, кожна дитина отримує подарунок від Святого Миколая.

Організатори: «Елеос-Україна», «Територія А». Співорганізатори: Михайлівський Золотоверхий монастир, Духовна академія, Анжеліка Рудницька, Наталія Яковенко, о. Сергій Дмитрієв.