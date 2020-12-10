Гобелен майстрині з Тернопільщини переміг на бієнале у Китаї
Про це повідомляє Укрінформ.
«Організатор 11-го міжнародного мистецького бієнале під назвою «Від Лозанни до Пекіна» - Китай. Свої роботи презентували митці із понад пів сотні країн. Звичайно, дуже приємно, що двадцять суддів віддали перевагу саме моєму гобелену під назвою «Прагнення до світла», - розповіла кореспонденту агентства переможниця бієнале.
Майстриня також додала, що безмежно рада від того, що стала частиною великої творчої спільноти, цього чудового текстильного свята, і з нетерпінням чекатиме онлайн-показу виставки учасників бієнале з 54 країн світу.
Тетяна Витягловська - майстриня художнього текстилю і ручного ткацтва, заслужений художник України. Закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. З 1994 – викладач художньої школи при цукровому заводі у смт Заводське Тернопільської області. Учасниця зарубіжних, всеукраїнських мистецьких виставок, свого часу отримала першу премію Міжнародної виставки «Осінній салон «Високий замок».
Витягловська працює у техніці традиційного українського ткацтва, збагачуючи фактуру тканини. Як стверджують мистецтвознавці, у творах Витягловської збережено галицький колорит, підкреслено вишуканий у кольорах.
Авторка самобутніх барвистих гобеленів у своїх роботах створює активне середовище, що «втягує» в простір. Її твори зберігаються у музеях Тернополя, Києва, Львова, США, Німеччини.