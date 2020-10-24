Полтавська обласна державна адміністрація та Департамент культури і туризму проводять підготовчу роботу до включення вишивки «білим по білому» до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Це складний процес, бо ЮНЕСКО – найвищий ступінь визнання. Потрібно пройти багато етапів із підготовки документів. Спочатку пакет документів готують на місцевому ріні, а потім їх передають до Мінкульту. Вже потім – до ЮНЕСКО. Нині ми на етапі збору документації», – сказав директор Полтавського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Дмитро Соколов.

Вишивку «білим по білому» готують до включення у спадщину ЮНЕСКО / Фото: adm-pl.gov.ua

У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського відбулася перша зустріч із майстрами решетилівської вишивки «білим-по білому».

«Вишивка «білим по білому» має до 100 технік: гладь, мережка, рахункові техніки. Вишивальниці й нині шиють вручну й рахують переплетення ниток полотна, тому й орнамент більш геометризований. Вишивка трудомістка та забарна, швидко її не зробиш, тому й дорога. Це класична вишивка, яка пережила всі рівні й вийшла на найвищий», – розповів заслужений майстер народної творчості України, голова Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Пілюгін.

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Зустрічі з майстрами триватимуть щотижня до кінця листопада з метою популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини «Технологія виконання вишивки «білим по білому» та підвищення обізнаності серед мешканців Полтавської області.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно вишиту «білим по білому» сорочку для королеви Великої Британії Єлизавети ІІ зробили майстрині з Решетилівки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який у серпні перебував на Полтавщині з робочою поїздкою, написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що порадив представникам облдержадміністрації подати решетилівську вишивку на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Фото: adm-pl.gov.ua