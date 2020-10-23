Вишиванку для королеви Британії створили на Полтавщині: як це було

У Всеукраїнському центрі вишивки і килимарства, який розташований у Решетилівці на Потавщині, вишили вишиванку для королеви Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це розповів відомий український художник та педагог Євген Пілюгін, повідомляють Новини Потавщини.

“Вишивка “білим по білому” — найбільш трудомістка, як говорять на Полтавщині, забарна. Швидко її не зробиш, тому вона дорога. Нещодавно у Решетилівці шили сорочку для королеви Великої Британії. Їй особисто, або її оточенню захотілося, аби у неї була саме така сорочка. Майстрині вишивали її спеціальним орнаментом”, – розповів Пілюгін.

Зазначається, що вишивка Полтавської області характеризується стриманістю тонів. Найчастіше можна побачити вишивку білим на білому, в деяких випадках блакитним, коричневим, сірим і червоним кольорами ниток.

Рослинний і геометричний орнаменти в цьому регіоні об’єднуються. Улюблені рослинні мотиви – гілка або зламане дерево, хміль. Основні геометричні мотиви – хрестик, ромб, трикутник, зірки. Жіночу полтавську вишиванку можна впізнати за дуже багатим, складним та водночас ніжним за кольорами,”тонким” оздобленням рукавів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня здійснив офіційний візит до Великої Британії.