Українка розповіла, як відкрила магазин вишиванок у США

Українка з Донецька Олена Джейкобз, яка переїхала до американського міста Даллас, штат Техас, розповіла про свій досвід відкриття магазину вишиванок.

Про це пише Gazeta.ua, передає Укрінформ.

За її словами, спершу вона відкрила онлайн-магазин, а згодом і майстерню вишиванок і магазин для покупців у Далласі.

"Коли переїхали до США мені захотілось купити вишиванку. Виявилось, що в Америці їх немає, замовити довго, дорого і річ може загубитися в дорозі. Тоді виникла ідея створити онлайн магазин, в якому зможе купити вишиванку будь-який українець, який тут живе", - каже Олена.

Жінка домовилась із українськими підприємствами про постійну купівлю вишиванок, а згодом за кошти, які отримала від продажів, придбала машинку, що сама робить вишивку.

Вишиванка у магазині українки коштує від 30 до 127 доларів. Тут постійно роблять знижки на всю продукцію, особливо перед національними святами, зазначається у повідомленні.

І хоч сюди навідуються українці, головними клієнтами крамниці є американці. Власниця магазину стверджує, що найбільш популярною українська вишивка є серед вихідців із Мексики. Адже вони бачать схожість культур.

"Індійці майя — територія Мексики, їхні малюнки, їхній одяг і вишиванки дуже схожі на наші гуцульські мотиви. Приємно, що інші національності цікавляться. Часто виникають дискусії, адже люди часом ніколи такого не бачили", - зазначила Джейкобз.



Фото: Олена Джейкобз