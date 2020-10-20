Українка розповіла, як відкрила магазин вишиванок у США
Про це пише Gazeta.ua, передає Укрінформ.
За її словами, спершу вона відкрила онлайн-магазин, а згодом і майстерню вишиванок і магазин для покупців у Далласі.
"Коли переїхали до США мені захотілось купити вишиванку. Виявилось, що в Америці їх немає, замовити довго, дорого і річ може загубитися в дорозі. Тоді виникла ідея створити онлайн магазин, в якому зможе купити вишиванку будь-який українець, який тут живе", - каже Олена.
Жінка домовилась із українськими підприємствами про постійну купівлю вишиванок, а згодом за кошти, які отримала від продажів, придбала машинку, що сама робить вишивку.
Вишиванка у магазині українки коштує від 30 до 127 доларів. Тут постійно роблять знижки на всю продукцію, особливо перед національними святами, зазначається у повідомленні.
І хоч сюди навідуються українці, головними клієнтами крамниці є американці. Власниця магазину стверджує, що найбільш популярною українська вишивка є серед вихідців із Мексики. Адже вони бачать схожість культур.
"Індійці майя — територія Мексики, їхні малюнки, їхній одяг і вишиванки дуже схожі на наші гуцульські мотиви. Приємно, що інші національності цікавляться. Часто виникають дискусії, адже люди часом ніколи такого не бачили", - зазначила Джейкобз.
Фото: Олена Джейкобз