У Києві презентували «Велику різдвяну книжку»

У Києві відбулася презентація видання "Велика різдвяна книжка", де осмислюється зародження свята Різдва та релігійні аспекти й світські традиції.

Презентація пройшла у Національному заповіднику "Софія Київська", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже сподіваюся, що ця книга стане нашим новим українським духовним бестселером... Я заохочую усіх цю книгу придбати. І справді ви будете збагачені тою книгою. Я дякую видавництву, що взялися за цю ідею, бо сьогодні друкувати книги є подвигом. І те, що сьогодні ми відкриваємо книгу, а не черговий вебсайт про колядки, є подвигом. Я сподіваюся, що ця книга буде творити культуру, історію, буде відповідати на запити сучасного українця і буде елементом передачі тої традиції, того скарбу, того феномену наступним поколінням", - сказав під час презентації Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Секретар Київської митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт зазначив, що інтернет та комп'ютер не замінять книжку, бо книга є цінністю, яку можна зберігати у себе вдома. Він висловив сподівання, що видання "Велика різдвяна книжка" зробить свій внесок у процес зародження духовності та моральності в української молоді.

Авторами видання є історик Ярослав Грицак і письменниця Надійка Гербіш.

Книга "Велика різдвяна книжка" видана видавничо-освітнім проєктом "Портал".

Презентація книжки відбулася за підтримки Українського інституту національної пам'яті.