Німці набрали за рік пандемії в середньому по 1 кілограму

За 2020 рік, який ознаменувався пандемією COVID-19, німці набрали у вазі в середньому 1 кг.

Про це, як передає Укрінформ, свідчать дані дослідження Інституту Роберта Коха «Про стан здоров'я у Німеччині на початковій фазі пандемії COVID-19».

Якщо з квітня по серпень 2019 року скоригована середня вага тіла становила в опитуваних 77,1 кг, то в такий же період 2020 року - 78,2 кг.

«Ця різниця є статистично значущою», - вважають вчені.

Вони схильні пояснювати це переважно локдауном, який Німеччина пережила навесні під час першої хвилі коронавірусу.

У дослідження взяли участь понад 23 тисячі респондентів.

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