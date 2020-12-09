Студенти стали більше страждати від стресу і самотності через пандемію

Психічне здоров'я багатьох студентів значно погіршилося з початку пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням ВВС, про це свідчать результати опитування, проведеного Національною спілкою студентів (NUS).

Опитування проводилося в листопаді серед 4 241 студента. Більш ніж половина респондентів сказали, що на тлі коронавірусних обмежень, зокрема дистанційного навчання, вони стали більше страждати від стресу, самотності, неспокою і депресії.

Дослідники зробили висновок, що скорочення взаємодії з іншими студентами дуже вдарило по деяких молодих людях, через коронавірусні обмеження деякі з них опинилися зовсім самотніми.

Попри ці труднощі лише п'ята частина опитаних студентів звернулася за психологічною допомогою.