Оголосили прийом до комітету премії «Кіноколо»

Оголосили прийом до комітету Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Про це Укрінформу повідомили в компанії «Артхаус Трафік», яка є одним з організаторів премії.

Охочі можуть подати заявку на членство, вказавши посилання на опубліковані матеріали свого авторства та додавши рекомендації від двох дійсних членів комітету Премії. Прийом заявок триває з 2 по 25 грудня 2020 року. Рішення щодо прийому нових членів до складу комітету ухвалює приймальна комісія премії на основі регламенту.

Читайте також: Дві українські стрічки поїдуть на Veterans Film Festival до Австралії

До складу комітету зараз входять кінокритики та кінознавці, які є членами ФІПРЕССІ, та автори, чиї тексти й аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ. Досвід роботи кінокритиків і кіножурналістів має бути не меншим за рік. Наразі комітет премії налічує 44 члени.

Національна премія кінокритиків КІНОКОЛО заснована у 2018 році і визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік.

Премія присуджується у номінаціях за найкращі повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімацію, відкриття року, роботу режисера, акторки й актора. Церемонія нагородження проходить у межах «Київського тижня критики» наприкінці жовтня.

Лауреати обираються шляхом голосування у два етапи. Спочатку члени комітету обирають номінантів. Під час другого етапу проходить голосування для визначення переможців.

У 2020 році найкращим фільмом року стала драма «Атлантида» Валентина Васяновича, у 2019 – драма «Додому» Нарімана Алієва.

Організаторами премії "Кіноколо" виступають Спілка кінокритиків України, Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства з питань кіно.