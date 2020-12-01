В Україні зняли фільм про дітей із розладом аутичного спектру, прем’єра - 3 грудня

До Міжнародного дня людей з інвалідністю відбудеться національна прем'єра документального фільму Ольги Калчугіної про дві українські родини, які виховують дітей із розладом аутичного спектру - "АУ"

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"З 3 до 9 грудня в київському кінотеатрі "Жовтень" та 3 грудня в кінотеатрах мережі "Планета Кіно" (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Суми) відбудеться національна прем'єра документального фільму Ольги Калчугіної "АУ" про дві українські родини, які виховують дітей із розладом аутичного спектру. 4 грудня в кінотеатрі "Жовтень" відбудеться презентація фільму за участю творчої групи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у центрі сюжету – дві мами зі своїми синами 10-ти і 15-ти років. Жінки товаришують, діляться труднощами та радощами, підтримують одна одну, хоча й живуть у різних країнах.

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Фільм створено Міжнародним продюсерським центром "Фор-Пост" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисер-постановник та автор сценарію – Ольга Калчугіна, оператор-постановник – Костянтин Воробйов. Генеральний продюсер фільму – Олександр Дріз.

Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається щорічно 3 грудня.