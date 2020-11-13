Ще вісім освітніх серіалів жестовою мовою можна переглянути онлайн

Ще вісім освітніх серіалів з цифрової грамотності відтепер доступні жестовою мовою на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зокрема, стали доступними жестовою мовою освітні серіали:

«Для нас принципово важливо робити освітні серіали з цифрової грамотності доступними абсолютно для всіх. Ми створюємо максимально інклюзивні освітні продукти. І переконані, що цифровою грамотністю має володіти кожен громадянин», - підкреслила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Зазначається, що до цього жестовою мовою були доступні освітні серіали: «Базові цифрові навички. Сезон 1», «Базові цифрові навички. Сезон 2» і «Базові цифрові навички. Сезон 3».

Крім платформи Дія.Цифрова освіта, освітні серіали жестовою мовою доступні в окремому розділі «Дивись як чутно» на платформі медіасервісу MEGOGO.