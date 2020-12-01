Новий локдаун на невизначений термін буде вбивчим - засновниця Дикого театру

Впровадження нового локдауну на невизначений термін для театрів є вбивчим, переконана засновниця Дикого театру Ярослава Кравченко.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.

«Поки що маневруємо як можемо. Але впровадження нового локдауну, і якщо він буде невизначений за термінами, як навесні було, коли спочатку два тижні, потім ще два, а потім ще, коли ти не знаєш, на скільки розраховувати свої сили і де брати кошти, щоб підтримувати команду і платити оренду, – неприйнятно. Це є вбивчим для театру. Оптимістичного варіанту у мене на цей рахунок немає», - сказала вона.

За словами Кравченко, у Дикого театру немає жодної підтримки від держави, і якщо він не працює, то фактично помирає.

«Наші глядачі, це, власне, ті єдині люди, які нас підтримують. І коли роботу театру зупинили на три місяці, ми реально були близькі до закриття. Влітку ми отримали грантову підтримку від міжнародної програми Hilfsfonds Гьоте інституту, що дало протриматися кілька місяців. Зараз важко в тому плані, що, наприклад, карантин вихідного дня ввели за два дні до вихідного – і нам потрібно було попередити про перенесення величезну кількість людей. Ми мали спланований репертуар на весь листопад і грудень, зараз його треба повністю змінювати», - зазначила засновниця і директорка Дикого театру.

На її думку, фактично половина українського малого бізнесу, який пов’язаний з туризмом, громадським харчуванням і культурою, «помре і не зможе відновитися, це факт».

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Cекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 1 грудня заявив, що влада нині обговорює із фахівцями питання щодо дати запровадження локдауну - у грудні чи з 2 січня.

В Україні станом на 1 грудня лабораторно підтвердили 745 123 випадки COVID-19, з них за добу – 12 498.