Спадкоємець японського престолу дозволив дочці вийти заміж за простолюдина
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.
«Конституція говорить, що шлюб має ґрунтуватися лише на взаємній згоді обох сторін. Якщо вони справді цього хочуть, то я думаю, що маю поважати таке рішення як батько», - сказав Фуміхіто.
Пара збиралася одружитися ще 2018 року, але тоді весілля не відбулося через проблеми з фінансами в родині нареченого, хоча він це заперечує.
Принцеса після весілля втратить королівський титул, хоча може отримати певну фінансову підтримку від родини.
Відповідно до японського законодавства, жінки з імператорської родини мають відмовитись від королівського статусу у випадку одруження з простолюдином. Зазвичай вони отримують одноразову виплату від держави, щоб зберегти "гідність" свого становища.
Фото: Kyodo