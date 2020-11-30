Спадкоємець японського престолу дозволив дочці вийти заміж за простолюдина

Спадкоємець японського престолу Фуміхіто погодився з рішенням своєї доньки Мако вийти заміж за людину не королівської крові - свого однокурсника Кея Комуру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.

«Конституція говорить, що шлюб має ґрунтуватися лише на взаємній згоді обох сторін. Якщо вони справді цього хочуть, то я думаю, що маю поважати таке рішення як батько», - сказав Фуміхіто.

Пара збиралася одружитися ще 2018 року, але тоді весілля не відбулося через проблеми з фінансами в родині нареченого, хоча він це заперечує.

Дата весілля наразі не відома.

Принцеса після весілля втратить королівський титул, хоча може отримати певну фінансову підтримку від родини.

Відповідно до японського законодавства, жінки з імператорської родини мають відмовитись від королівського статусу у випадку одруження з простолюдином. Зазвичай вони отримують одноразову виплату від держави, щоб зберегти "гідність" свого становища.

Фото: Kyodo