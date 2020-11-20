Королева Єлизавета II і принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля

Королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп 20 листопада відзначають 73-ю річницю весілля.

Цей союз, пише Російська служба ВВС, виявився найдовшим в історії британської монархії, передає Укрінформ.

На честь річниці весілля вінценосне подружжя опублікувало нову фотографію.

На ній 94-річна королева і її 99-річний чоловік тримають у руках листівку, зроблену правнуками - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, дітьми герцога і герцогині Кембриджських. Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать й інші вітальні листівки.

Фото було зроблено у Віндзорському замку, де королівське подружжя проводить карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: BUCKINGHAM PALACE / PA / MATT HOLYOAK / CAMERAPRESS