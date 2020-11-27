Більшість українців прочитали не більш як п’ять книжок за рік

Більшість українців (67%) впродовж року читали саме друковані книжки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у соціологічному дослідженні «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання», опублікованому Українським інститутом книги.

"67% населення впродовж року читали друковані книжки, 28% - електронні, а 15% - слухали аудіокнижки, серед них більшість прочитали або прослухали лише 1-5 книжок за рік. Порівняно з 2018 роком з 4% до 2% зменшилася частка тих, хто прочитав 26 і більше друкованих книжок", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження показало, що серед читачів друкованих книжок, які прочитали бодай одну книжку протягом останніх 12 місяців, 40% придбали книжки, 39% - взяли з домашньої бібліотеки, 35% - позичили у друзів, 17% - взяли в публічній бібліотеці, 13% - отримали в подарунок і 7 % - взяли в шкільній бібліотеці. Щоденні читачі найчастіше купували книжки.

Серед читачів електронних книжок, які прочитали бодай одну книжку протягом останніх 12 місяців, 69% респондентів завантажили книжки безкоштовно, 4% - купили, а 2% скористалися онлайн-підпискою. У дослідженні зазначається, що 22% не захотіли відповідати на запитання, що може свідчити про бажання приховати факт користування піратським контентом.

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Найчастіше електронні книжки читають із смартфона (69 %), 19% - з планшета, 17% - з комп'ютера або ноутбука і лише 7% з пристрою для читання книжок.

Також дослідження показало, що 59% слухачів аудіокнижок завантажували аудіокнижки безкоштовно, 4% - купили, а 2 % - скористалися онлайн-підпискою. 32% не захотіли відповідати на запитання, що може свідчити про бажання приховати факт користування піратським контентом.

Дослідження проводилося у два етапи: якісний етап дослідження (проводився методом фокус-групових дискусій) та кількісний етап дослідження (проводився методом масових особистих опитувань).

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Загалом у серпні-вересні 2020 року було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років та 16 фокус-груп з дітьми 6-17 років.

Кількісне дослідження проводилося методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів в серпні-вересні 2020 року по всій Україні за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Загалом було опитано 2100 дорослих віком 15-59 років та 1800 дітей віком 6-17 років.

Фото: unsplash.com