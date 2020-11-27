Вперше за часи незалежності читачі надають перевагу україномовним книжкам

Вперше за часи незалежності України українські читачі почали надавати перевагу саме україномовним книжкам - 32% українською проти 27% - російською.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у соціологічному дослідженні «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання» опублікованому Українським інститутом книги.

"Відносна більшість українців надають перевагу українській мові книжок - 32% проти 24% у 2018 році. Втім, частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилася з 2018 року і зараз становить 27% - зростання частки прихильників україномовних книжок відбулося внаслідок двомовних (яким все одно), яка скоротилася з 45% в 2018 до 41% в 2020. Серед щоденних читачів частка прихильників української та російської мов є однаковою", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження показало, що 74% читачів друкованих книг читали українською мовою, 65% читачів електронних книг читали українською мовою і 67% слухачів аудіокнижок слухали книжки українською мовою.

Також у дослідженні зазначається, що переважна частина дітей (56%) для читання обирають українську книжку у ситуації, коли є така сама російська книжка.

Гіпотезою дослідження є те, що читання позитивно впливає на стресостійкість, адже прочитані книжки допомагають сформулювати нову життєву парадигму і знайти шляхи виходу з кризи.

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Дослідження проводилося у два етапи: якісний етап дослідження (проводився методом фокус-групових дискусій) та кількісний етап дослідження (проводився методом масових особистих опитувань).

Загалом у серпні-вересні 2020 року було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років та 16 фокус-груп з дітьми 6-17 років.

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Кількісне дослідження проводилося методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів в серпні-вересні 2020 року по всій Україні, за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Загалом було опитано 2100 дорослих віком 15-59 років та 1800 дітей віком 6-17 років.