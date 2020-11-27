Вперше за часи незалежності читачі надають перевагу україномовним книжкам

Вперше за часи незалежності читачі надають перевагу україномовним книжкам

Дослідження
Укрінформ
Вперше за часи незалежності України українські читачі почали надавати перевагу саме україномовним книжкам - 32% українською проти 27% - російською.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у соціологічному дослідженні «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання» опублікованому Українським інститутом книги.

"Відносна більшість українців надають перевагу українській мові книжок - 32% проти 24% у 2018 році. Втім, частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилася з 2018 року і зараз становить 27% - зростання частки прихильників україномовних книжок відбулося внаслідок двомовних (яким все одно), яка скоротилася з 45% в 2018 до 41% в 2020. Серед щоденних читачів частка прихильників української та російської мов є однаковою", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження показало, що 74% читачів друкованих книг читали українською мовою, 65% читачів електронних книг читали українською мовою і 67% слухачів аудіокнижок слухали книжки українською мовою.

Також у дослідженні зазначається, що переважна частина дітей (56%) для читання обирають українську книжку у ситуації, коли є така сама російська книжка.

Гіпотезою дослідження є те, що читання позитивно впливає на стресостійкість, адже прочитані книжки допомагають сформулювати нову життєву парадигму і знайти шляхи виходу з кризи.

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Дослідження проводилося у два етапи: якісний етап дослідження (проводився методом фокус-групових дискусій) та кількісний етап дослідження (проводився методом масових особистих опитувань).

Загалом у серпні-вересні 2020 року було проведено 8 фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років та 16 фокус-груп з дітьми 6-17 років.

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Кількісне дослідження проводилося методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів в серпні-вересні 2020 року по всій Україні, за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Загалом було опитано 2100 дорослих віком 15-59 років та 1800 дітей віком 6-17 років.

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