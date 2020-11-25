Миколаївський російський драмтеатр представив унікальний проєкт за поемою Ліни Костенко

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр (МАХРДТ) представив першу частину унікального культурного проєкту «Скіфська одіссея».

Він створений за однойменною книгою української поетеси Ліни Костенко за участю миколаївського художника, майстра геліографіті Володимира Бахтова. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор і художній керівник МАХРДТ Артем Свистун.

«Карантин змусив нас шукати нові форми роботи. Звичайними онлайн-виставами зараз нікого вже не здивуєш. Ми почали шукати додаткові напрямки. І одним з них стала книга Ліни Костенко «Скіфська одіссея». Як відомо, вона вийшла нещодавно у видавництві "Либідь". Ілюстрації до неї підготував наш знаменитий земляк, автор ідеї художньої реконструкції подій античної доби, майстер геліографіті Володимир Бахтов. Ми також долучили до цього проєкту різних цікавих людей, котрі з різних боків досліджують історичне минуле наших земель. І у нас вийшла цікава оригінальна програма», - розповів Свистун.

«Скіфська одіссея» - це фантастична поема, балада про античні часи нашого греко-скіфського минулого і сучасні українські відчуття часу. Отож в рамках театрального проєкту мистецтвознавці, історики, художники, археологи, актори та режисери розповідають про те, як створювався цей твір, розкривають цікаві деталі, занурюють глядача у фантастичний світ книги.

Герой «Скіфської одіссеї» – молодий грек з Ольвії. Два з половиною тисячоліття тому він вирушив у плавання Дніпром-Борисфеном у напрямку майбутнього Києва, пізнаючи грецький і скіфський світи Припонтиди. А це був і час народження Європи серед мурів Афін. У поемі, написаній іскрометно й іронічно, постає багатостолітня – реальна й міфічна – стихія творення України на стику західної та східної цивілізацій, а сама Україна бачиться як невід’ємна частина середземноморської культури.

Ця поема набуває особливої гостроти сьогодні, оскільки з окупацією Криму Росія відібрала також античне минуле України.

Безумовною, родзинкою книги є ілюстрації Володимира Бахтова - винахідника геліографіті (просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури). Він - дослідник археологічних ландшафтів давньогрецького міста Ольвії.

Геліографіті - це авторський винахід Бахтова. Він полягає у фотофіксації просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури. Майстер за допомогою палаючого смолоскипа, відтворює контури стародавніх будівель. Завдяки установці на камері тривалої витримки, отримує фото, де шлях джерела вогню перетворюється на лінії, які відповідають силуетам давніх архітектурних споруд.

«Моя участь в цьому проєкті майже містична. Це не просто ілюстрації, це, швидше за все, прочитання однієї і тієї ж теми поетом і художником. Адже коли до мене звернулися з видавництва «Либідь» з пропозицією проілюструвати книгу, я відповів, що у мене все вже готове. Річ втім, що ще за кілька років до написання книги Ліною Костенко, я виготовив цикл робіт по малих ріках України, ольвійських легендах тощо. Це було ще на початку 80-х років, але воно дуже відповідає сюжету книги. Адже була поставлена задача вписати в контекст української історії грецьке Причорномор'я, скіфський пласт. Ми - кожен по-своєму - відобразили цю тему і зв'язок її з сьогоденням», - зазначив Бахтов.

З повною версією проєкту можна ознайомитися в YouTube за посиланням.

Фото: nikvesti