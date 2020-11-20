В Україні оголосили конкурс ідей «Культура плюс»

Український культурний фонд оголосив конкурс ідей «Культура плюс» за трьома напрямками.

На пресконференції в Укрінформі відбулося підписання меморандумів про співпрацю між Українським культурним фондом, Міністерством у справах ветеранів, ГС «Освіторія» та ГО «Центр вуличних культур».

«Відсьогодні на сторінці УКФ відкрито конкурс ідей на три напрямки програми «Культура плюс». До 15 січня є можливість заповнити онлайн-заявку і подати ідею на один із трьох напрямків. Перший лот – вуличні культури, другий лот – культура і ветерани, третій лот – культура і освіта. Відповідно обираєте один із трьох лотів, описуєте свою ідею й команду й подаєте заявку. Ми відберемо ті ідеї, які найбільше відповідають пріоритетам і завданням кожного з лотів і загалом програмі «Культура плюс», - розповіла виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

За її словами, переможці конкурсу проходитимуть навчання наприкінці січня-початку лютого, після чого мають фіналізувати свою ідею в проєкт і подати заявки на загальні процедури УКФ.

«Після проходження конкурсного відбору за правилами УКФ формуватиметься рейтинг переможців і з кінця травня-початку червня розпочнеться реалізація проєктів за трьома напрямками до кінця 2021 року», - зауважила виконавчий директор УКФ.

Зі свого боку заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко висловив переконання, що проєкт сприятиме творчій самореалізації та інтеграції ветеранів війни у суспільство.

«Після війни людині хочеться реалізувати себе в чомусь такому, чого вона раніше не знала, тому ми бачимо зараз цілий сплеск розвитку ветеранської культури – це і ветеранські театри, і фільми, які знімають ветерани, і пісні, і ветеранська література, якої від 2014 року налічується вже пів тисячі видань. І це для ветеранів не тільки можливість реалізувати себе, а й інтеграція в суспільство, й певна реабілітація, і певна сублімація свого військового досвіду, набутого на війні, яким можна й треба поділитися з суспільством», - зазначив він.

Своєю чергою виконавчий директор ГС «Освіторія» Анна Сидорук вважає, що результати проєкту в освітній сфері матимуть максимальний ефект через його вплив на школярів.

«Освіта й культура – це ті сфери, які дають найбільші можливості кожній людині і країні загалом. І створювати такі можливості є нашою найвищою цінністю. Тому надзвичайно пишаюся цим проєктом і партнерством і впевнена, що цей проєкт зможе мати величезний вплив. Тому що коли ви щось даєте вчителю, ви множите це мінімум на тридцять – це учні, з якими він працює в класі. Вони на своїх уроках виховують наше майбутнє. І тепер в освітньої й культурної сфер буде більше можливостей», - переконана вона.

Водночас голова ГО «Центр вуличних культур» Георгій Матюхін наголосив, що це перша велика інвестиція в українську вуличну культуру, яку знають в усьому світі.

«Вулична культура дуже потужно розвивається в Україні з кінця 1990-тих років і вийшла на міжнародний рівень. Українську вуличну культуру визнано в усьому світі за рівнем, стилем, подачею – наші вуличні атлети, ті, хто танцює, малює графіті та займається проєктним менеджментом вуличної культури. Ми неодноразово доводили, що вулична культура – це майбутнє молоді. Цей проєкт для нас є визнанням. УКФ - єдина грантова інституція, яка підтримала нас, і для нас це створює більші можливості. І це велика інвестиція у вуличну культуру», - зазначив він.

Організатори заходу наголосили, що нові партнерства між Українським культурним фондом, Міністерством у справах ветеранів України, ГС «Освіторія» і ГО «Центр вуличних культур» створено з метою розвитку конкурсної програми УКФ «Культура плюс», що спрямована на посилення інтеграції культури у щоденні громадські, освітні та бізнесові практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці.