Львівська опера присвячує лікарям прем’єру «Турандот»

Львівська національна опера до свого 120-річчя здійснила постановку опери «Турандот» Джакомо Пуччіні, яку присвятила лікарям.

Про це повідомила пресслужба Львівського оперного театру, передає Укрінформ.

«Лікарям, медсестрам - усім, хто кожен день сьогодні бореться за людське життя, часто ризикуючи власним. На прем’єрних показах нашим першим глядачем будуть медичні працівники», – наголосив генеральний директор – художній керівник театру Василь Вовкун.

Постановка опери «Турандот» приурочена до 120-річчя Львівської національної опери: її планували здійснити ще в травні 2020-го, але через карантин перенесли на пів року. Робота із запрошеними постановниками із п’яти країн велася в режимі онлайн. Сцену і репетиційні класи оперного театру власними зусиллями обладнали екранами, вебкамерами та динаміками, щоб паралельно проводити репетиції із постановниками через інтернет-зв'язок.

«Від польської сторони отримали пропозицію, що режисер ставитиме «Турандот» Пуччіні в онлайн-режимі. Це теж експеримент. Відверто кажучи, всі перелякалися, а директор сказав: «Спробуймо!», - розповів Вовкун.

До постановки залучені митці з Польщі, Італії, Аргентини та Греції: режисер Міхал Знанецький, художник Луїджі Скольйо, художниця костюмів Малгожата Слоньовська, балетмейстер Діана Теохарідіс та її асистенти Стратос Мпапагіанакіс та Костантінос Кафандаріс. Лише художник зі світла Даріуш Альбрихт із Польщі зміг приїхати до Львова і працював безпосередньо в театрі.

В театрі обіцяють вражаючі декорації і костюми, неповторні світлові та 3D-ефекти, які перенесуть глядачів до Стародавнього Китаю, а також масштабне звучання музики.

Прем’єру опери глядачі зможуть відвідати 20-го (здача прем’єри), 26 та 27 листопада (прем’єра).

Фото: opera.lviv.ua