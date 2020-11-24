З бібліотеки Кембриджського університету зникли записні книжки Дарвіна

Бібліотека Кембриджського університету просить допомогти знайти дві зниклі записні книжки англійського науковця Чарльза Дарвіна, які, ймовірно, були вкрадені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Один із блокнотів, які, за оцінками експертів, коштують мільйони фунтів, містить відомий малюнок вченого XIX століття «Дерево життя».

Бібліотека зазначає, що записні книжки не бачили з 2000 року, і роками співробітники бібліотеки вважали, що рукописи, ймовірно, були загублені у величезних архівах.

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На початку 2020 року доктор Джессіка Гарднер, бібліотекар університету і директор бібліотечної служби, організувала новий пошук із залученням фахівців. Однак виявити записи Дарвіна не вдалося. Співробітники бібліотеки вручну обшукали вміст 189 коробок, що містять книги, малюнки і листи Дарвіна, але безцінних блокнотів так і не виявили.

Тому працівники бібліотеки тепер роблять висновок, що, ймовірно, блокноти були вкрадені. Зараз поліція проводить розслідування, також про це сповістили Інтерпол.

Бібліотека Кембриджського університету налічує більше 10 млн документів, в тому числі карт, манускриптів та інших артефактів, а загальна довжина полиць складає більше 200 км.