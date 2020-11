Дитяче Євробачення через COVID-19 стартує в онлайні

У понеділок о 17-й годині в онлайн-режимі розпочинається церемонія відкриття Дитячого Євробачення-2020.

Серед 12-ти учасників пісенного конкурсу є й учасник з України - Олександр Балабанов з піснею “Відкривай”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У зв’язку з пандемією COVID-19 в цьогорічному конкурсі, який формально приймає Польща, учасники братимуть участь дистанційно, в онлайн-режимі.

У ході церемонії відкриття Дитячого Євробачення-2020 відбувається представлення усіх учасників завдяки включенню з 12-ти країн, а також процедура жеребкування номерів виконавців, в якій послідовності учасники братимуть участь в конкурсі.

Згодом, о 18-й годині 27 листопада, на сайті Дитячого Євробачення розпочнеться дводенне Інтернет-голосування за учасників, під час якого усі бажаючі зможуть обрати трьох улюблених виконавців.

У п’ятницю, 27 листопада відбудеться спільна прес-конференція організаторів цьогорічного Дитячого Євробачення - представників польського державного телеканалу TVP та Європейської мовної спілки EBU.

В суботу, 28 листопада, о 15:30 відбудеться онлайн-зустріч з усіма учасниками конкурсу.

Згодом, того ж дня о 18-й годині виступи учасників буде представлено членам журі, які виставлять їм свої оцінки.

У неділю, 29 листопада, о 18-й годин розпочнеться фінальний конкурс Дитячого Євробачення-2020. Під час нього буде представлено виступи усіх учасників, записаних раніше у своїх країнах. Після показу усіх виступів інтернет-користувачі знову зможуть обрати трьох своїх фаворитів на сайті Дитячого Євробачення.

Переможця конкурсу Дитячого Євробачення-2020 буде оголошено у неділю, 29 листопада, після 20-ї години. Після визначення переможця організатори конкурсу зв’яжуться з ним в онлайн-режимі.

Як відомо, в Дитячому Євробаченні-2020 крім учасника з України, беруть також участь представники Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії.