Пандемія, коронавірус, імпічмент: Оксфордський словник не зміг вибрати головне слово року

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Таким чином видавництво словника, Oxford Languages, вирішило підкреслити «швидкий і раптовий лінгвістичний вплив пандемії коронавірусу на англійську мову».

Словник сформував цілий список слів, до якого увійшли найбільш згадувані слова, пов'язані з подіями року, що минає.

Так, наприклад, слово «пандемія» (pandemia): використання цього терміну збільшилося більше ніж на 57 000% порівняно з минулим роком. «Коронавірус» (coronavirus) - слово, вигадане в 1968 році, але до цього року мало використовувалося за межами медичного контексту - також різко стало популярним, у зв'язку з все тією ж пандемією COVID-19. Термін випередив навіть дуже стійке у використанні слово «час» (time).

Наголошується, що пандемія перетворила колись незрозумілі терміни охорони громадського здоров'я, такі як «соціальне дистанціювання» (social distancing), на побутові. А такі слова і фрази, як «ізоляція» (lockdown) і «домосида» (stay-at-home), також стали звичайними.

Крім того, різко вживаним стало слово «імпічмент» (impeachment) через судові розгляди проти президента США Дональда Трампа.

Як зазначає видання, найвеселішою частиною щорічного словника завжди був список новоутворених слів, які найчастіше звучать смішно та абсурдно. Але цього року навіть популярні неологізми стали дещо похмурими, наприклад, «ковідіот» (covidiot), «твіндемія» (twindemic), що означає збіг двох епідемій, або «інфодемія» (infodemic) - вибух інформації, пов'язаної з пандемією, що викликає занепокоєння.