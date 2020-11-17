Книжка вчителя фізики з Одеси за мотивами відеоуроків вийде у грудні

У грудні цього року вийде книжка «Фізика. Основи і механічний рух» одеського вчителя Павла Віктора – автора Ютуб-каналу з фізики, який має 528 тисяч підписників.

Про це Укрінформу повідомили у видавництві «ВookChef».

«Одесита Павла Андрійовича Віктора не просто так називають учителем фізики, який підкорив світ. У 2020 році він отримав «Срібну кнопку YouTube» за перші 100 тисяч підписників на своєму каналі. Сьогодні їх кількість сягає понад 500 тисяч», - зазначили у видавництві.

Книжка «Фізика. Основи і механічний рух», написана за мотивами цих відеоуроків, є першою із серії. В ній зібрано найцікавіші теми з механіки, що стане у пригоді як школярам, котрим потрібно закріпити знання з предмета, так і дорослим, охочим глибше розуміти світ природи та її явищ.

Матеріал подано легко і зрозуміло, до кожного розділу додано QR-код, за допомогою якого читач зможе перейти до відповідного уривка відеоуроку і переглянути демонстрацію досліду або фізичних приладів.

Автор упевнений: вивчаючи фізику, людина починає бачити красу у звичайних явищах.

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«Навіть, якщо ви не плануєте вступати на фізичний факультет і присвячувати своє життя науці, знання з фізики дають вам змогу значно краще й упевненіше орієнтуватися в цьому світі, зрозуміти і пояснити всі явища та процеси, що відбуваються навколо», - вважає педагог.

Як очікується, книжка з’явиться у продажу 16 грудня.

Перші записи уроків Павло Віктор почав викладати в інтернет 2014 року - для учнів Рішельєвського ліцею. Коли з’ясувалося, що уроки дивляться не лише в Одесі, виникла ідея створити повноцінний канал з фізики. За цей час уроки в усьому світі переглянули вже понад 25 млн разів.