Одеський викладач фізики отримав срібну кнопку YouTube

Адміністрація YouTube відзначила срібною кнопкою рекордну кількість переглядів онлайн-уроків з фізики відомого одеського педагога Павла Віктора, якими він безкоштовно ділиться з усіма охочими.

Про це Віктор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ось таку посилку вчора приніс кур'єр", - прокоментував він фото посилки.

Слід зазначити, що срібну кнопку YouTube вручають після того, як кількість передплатників каналу сягне 100 тисяч.

А у викладача фізики Рішельєвського ліцею кількість переглядів онлайн-уроків з фізики вже сягнула 20 мільйонів осіб. Цьому сприяло, на думку педагога, запровадження карантинних заходів, пов'язаних з пандемією СOVID-19.

Як повідомлялося, одеський педагог почав розміщувати уроки з поглибленого курсу фізики на YouTube для хворих учнів. Восени 2019 року кількість переглядів сягнула 15 мільйонів.

Павло Віктор є Заслуженим вчителем України, переможцем всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2009".