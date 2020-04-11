Одеський викладач фізики отримав срібну кнопку YouTube
Про це Віктор повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ось таку посилку вчора приніс кур'єр", - прокоментував він фото посилки.
Слід зазначити, що срібну кнопку YouTube вручають після того, як кількість передплатників каналу сягне 100 тисяч.
А у викладача фізики Рішельєвського ліцею кількість переглядів онлайн-уроків з фізики вже сягнула 20 мільйонів осіб. Цьому сприяло, на думку педагога, запровадження карантинних заходів, пов'язаних з пандемією СOVID-19.
Як повідомлялося, одеський педагог почав розміщувати уроки з поглибленого курсу фізики на YouTube для хворих учнів. Восени 2019 року кількість переглядів сягнула 15 мільйонів.
Павло Віктор є Заслуженим вчителем України, переможцем всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2009".