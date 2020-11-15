Де найлегше «підхопити» COVID-19: медики назвали три небезпечних місця

Найбільшими вогнищами розповсюдження коронавірусу можна вважати навчальні заклади, офіси і громадський транспорт.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив викладач школи охорони здоров’я НаУКМА, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, якщо говорити загалом про європейські країни, визнані декілька вогнищ, де люди можуть інфікуватися.

«Найчастіше – це в домашніх умовах, коли хтось приносить додому. Найчастіше це пов’язано з дітьми, які тяжко не хворіють, але можуть принести інфекцію додому. Через це нелогічно, що школи продовжують працювати. Друге місце – це офіс, де можна заразитися від хворих співробітників. У нас діє вимога, щоб люди із симптомами захворювання не приходили на роботу, але це не спрацьовує. І третє місце – це транспорт, особливо в наших умовах, де люди частіше користуються громадським транспортом, де відбувається дуже тісний контакт», - розповів лікар.

Курпіта додав, що в транспорті «є єдиний плюс – люди зазвичай недовго в ньому перебувають, але дуже щільно – і це ризик».

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 681.