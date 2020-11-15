Україна в ТОП-10 «лідерів» поширення коронавірусу у світі

За підсумками останньої доби в Україні зафіксували 12 524 нові випадки COVID-19, таким чином наша країна опинилася на 10-й сходинці у світовому заліку «лідерів» за кількістю нових випадків хвороби. Серед країн Європи Україна посіла сьому сходинку.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

У світі станом на ранок 15 листопада зареєстровано 54 344 289 випадків зараження коронавірусом, при цьому 37 878 275 людей вже подолали хворобу. Померли внаслідок пандемії вже 1 318 440 осіб.

У США наразі зафіксовано 11 226 218 випадків хвороби.

У країнах Європи лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 стали Італія, Франція, Велика Британія, Польща та Україна, яка посіла сьоме місце за підсумками останньої доби.