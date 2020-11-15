У Києві за добу - 921 випадок коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу виявлено 921 новий випадок коронавірусу, померли 15 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

Всього від коронавірусу в Києві місті за період пандемії померли 965 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в столиці вже 50 620.

За добу в столиці захворіли: 525 жінок віком від 18 до 97 років; 343 чоловіки віком від 18 до 93 років; 25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Також захворіли 42 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.