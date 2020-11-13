Британія побудує тунель під Стоунгенджем

Велика Британія схвалила проєкт будівництва тунелю під Стоунгенджем вартістю 1,7 млрд фунтів стерлінгів ($2,2 млрд).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс дав згоду на розробку проєкту для будівництва тунелю під Стоунгенджем.

Тунель має допомогти приховати прилеглу головну дорогу, яка довгий час псувала ландшафт Стоунгенджа, і прибрати шум навколо об'єкта Всесвітньої спадщини. Довжина автомобільного тунелю складатиме приблизно 3 км.

В Агентстві автодоріг заявили, що ця ділянка траси дуже перевантажена. Крім того, автомобілі більше не мулятимуть очі туристам.

Водночас захисники археологічної спадщини країни та місцеві жителі виступають проти проєкту. На їх думку, тунель занадто короткий і зашкодить археологічним околицям Стоунгенджа. Вони закликали до глибокого буріння тунелю довжиною щонайменше 4,5 км.

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Як пише AFP, противники проєкту критикують той факт, що хоча тунель не буде проходити прямо під камінням, його входи будуть побудовані в межах більш широкого об'єкта Світової спадщини, що може завдати шкоди доісторичним районам.

Зараз Стоунгендж зачинений для відвідувачів через коронавірусні обмеження по всій країні.

Очікується, що роботи розпочнуться наступного року.

Стоунгендж — мегаліт (кромлех), що складається з кількох кіл із велетенських (до 8,5 м висотою) каменів. Розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері (графство Вілтшир) за 130 км на південний захід від Лондона на Солсберійській рівнині. Тричі перебудовувався між 3500 і 1100 роками до н. е.