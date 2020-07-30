У Британії розкрили найбільшу загадку Стоунхенджа
Про це повідомляє Independent.
"Археологи розгадали одну з найбільших загадок Стоунхенджа, а саме: конкретне місце походження найбільших каменів всесвітньовідомого доісторичного храму", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляться, донині археологи були переконані, що камені були доставлені будівельниками храму у 2 500 році до нашої ери з району Мальборо Даунс або його околиць, від 25 до 40 км від Стоунхенджа.
Проте наразі вчені з Університету Брайтона встановили, що джерелом походження цих каменів є район на півдні селища Локерідж, графство Вілтшир, за 25 км від Стоунхенджа.
За словами археолога з Університету Редінга Кейті Вайтакер, будівельники обрали саме ці камені через їхній надзвичайно великий розмір та майже рівну поверхню.
Як відомо, Стоунгендж є мегалітом (кромлех), що складається з кількох кіл із велетенських (до 8,5 м висотою) каменів. Відомий у всьому світі монумент розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері.