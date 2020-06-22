Біля Стоунхенджу знайшли кільце шахт, виритих в епоху неоліту 22.06.2020 09:44 Укрінформ Археологи виявили кільце доісторичних шахт, які вирито тисячі років тому біля Стоунхенджу. Про це повідомляє ВВС. «Археологи виявили кільце доісторичних шахт, виритих тисячі років тому біля Стоунхенджу», - йдеться в повідомленні. UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA WIRE Команда вчених з університетів Сент-Ендрюса, Бірмінгема, Уоріка, Глазго і Університету Уельсу Трініті-Сент-Девід виявила коло завширшки 2 км, що складається з великих шихтових валів діаметром понад 10 м і завглибшки 5 м. Вони оточують стародавнє поселення Даррінгтон Уоллс, що за три кілометри від Стоунхенджу. Читайте також: На Шрі-Ланці знайшли найстаріші в Азії доісторичні стріли За попередніми даними, споруда була побудована в епоху неоліту, їй понад 4,5 тис. років. Експерти вважають, що понад 20 валів слугували кордоном священної області, пов'язаної зі Стоунхенджем. Фото: PA WIRE