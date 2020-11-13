Фільм за п'єсою Сенцова виходить у прокат

У широкий кінотеатральний прокат 19 листопада виходить іронічна антиутопія "Номери" за однойменною п'єсою Олега Сенцова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Над стрічкою працював тандем двох режисерів – самого Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у виправній колонії № 8 "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі, та Ахтема Сеітаблаєва, що допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом із продюсером Анною Паленчук», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, в основі картини - п’єса "Номери", написана Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. Фінальна редакція була зроблена вже у слідчому ізоляторі в Лефортово у Москві. У 2018 році була поставлена вистава, над якою працювали режисерка Тамара Трунова та художник Юрій Ларіонов. Прем’єра на "Сцені 6" у "Довженко-Центрі" відбулася з аншлагом. Перша презентація проєкту повнометражного фільму за п’єсою відбулась 2018 року в межах пітчингу Одеського міжнародного кінофестивалю, де Анна Паленчук презентувала лист Олега з наміром брати участь у виробництві фільму з-за ґрат. Робочий процес Сенцов і Сеітаблаєв обговорювали в листах. Впродовж девелопменту фільму Сенцов дотримувався голодування, що тривало 145 днів.

Світова прем’єра фільму відбулась у лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special ювілейного Берлінського кінофестивалю (Berlinale) за участі творчої команди. Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та критиків, які зауважили талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій фільму в сучасному світі.

Стрічка "Номери" розповідає про ув’язнене суспільство, що намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів усе підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв уже звикли бігти по колу та робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де пануватимуть їхні закони.

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Оператор фільму - Адам Сікора. Автор сценарію - Олег Сенцов. Продюсери - Анна Паленчук, Даріуш Яблонський, Віолета Камінська, Ізабела Войцик. Композитор - Милош Єлич. Хореограф-постановник - Олена Шоптенко.

У ролях: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін, Олег Карпенко, Олександр Лаптій, Віктор Андрієнко.

Виробництво - Україна (435 FILMS за підтримки Міністерства культури України), Польща (Apple Film Production за підтримки Polish Film Institute), Чехія (Česká Televize), Франція (Canal+). Дистриб’ютор: 86PROKAT.

Промокампанія відбувається за фінансової та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно.