Під час пандемії побільшало людей, які почуваються самотньо

У період пандемії коронавірусу (COVID-19) приблизно на чверть зросла кількість людей працездатного віку, які почуваються самотніми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle з посиланням на дослідження Фінського інституту охорони здоров'я і соціального розвитку THL.

Згідно з дослідженням, почуття самотності частіше виникає у молоді і людей з вищою освітою, ніж у літніх і менш освічених.

Приблизно чверть опитаних заявили, що кількість часу, проведеного з родиною, зменшилася, тоді як 40 відсотків вважають, що кількість спільно проведеного часу збільшилася.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в світі зафіксовано 51 357 865 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 271 370 - летальних, 36 147 305 осіб одужали.