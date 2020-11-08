Науковці розповіли, який показник вказує на тяжку форму COVID-19

Дослідники з США виявили, що швидке підвищення рівня С-реактивного білка - біомаркера гострих запальних процесів в організмі - протягом перших 48-72 годин після шпиталізації вказує на те, що перебіг хвороби COVID-19 у пацієнта буде тяжким.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Eurek Alert.

При цьому, стабільні значення С-реактивного білка вказували на потенційно стабільний перебіг хвороби.

Дослідники оцінювали динаміку біомаркера в крові пацієнтів з COVID-19 протягом декількох днів після прийому до лікарні.

"Клінічний стан усіх цих пацієнтів був відносно схожим під час надходження до лікарні, проте вже за 24 години ми змогли побачити за динамікою С-реактивного білка запалення, яке в подальшому переводило їх у відділення інтенсивної терапії", - заявив співавтор дослідження, лікар відділення реанімації Еді Йонг Кім.

Дослідники підкреслюють, що одного аналізу на визначення рівня С-реактивного білка - недостатньо. Аналіз слід здійснювати протягом трьох днів, щоб простежити динаміку показника.

Результати мають важливе практичне значення з точки зору вибору початкової стратегії лікування пацієнтів. Деяким буде необхідна рання імуномодулююча терапія задля попередження важких ускладнень та дані лабораторних тестів будуть аргументом для лікарів для швидкого призначення відповідних медичних засобів", - вважають експерти.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 278 660 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 256 558 смертей та 35 556 538 випадків одужання.