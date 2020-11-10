Словник Collins назвав словом року «локдаун»

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2020 року «локдаун» (lockdown).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У Collins Dictionary тлумачать слово «локдаун» як «запровадження жорстких обмежень на подорожі, соціальну взаємодію та доступ до публічних просторів».

«Ми обрали «локдаун» словом року, оскільки воно включає спільний досвід мільярдів людей, яким довелося обмежити своє повсякденне життя, аби стримати коронавірус», - зазначила радник з питань мови Гелен Ньюстед.

При цьому зазначається: якщо торік слово «локдаун» було вжито 4 тисячі разів, то цьогоріч - уже понад 250 тисяч разів.

Як повідомляв Укрінформ, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2019 року вислів "кліматичний страйк" (Climate strike).