МКІП оголосило конкурси на премії імені Шолом-Алейхема, Гончара та Гоголя

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

“Премія імені Шолом-Алейхема присуджується щорічно у березні до дня народження Шолом-Алейхема на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України, за кращі літературно-мистецькі твори, що популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара - 3 квітня за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Премія імені М.В. Гоголя присуджується щорічно до дня народження Миколи Гоголя - 1 квітня - прозаїкам, драматургам та сценаристам, що наслідують традиції творчості Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

“На здобуття премій висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висунення, на здобуття премій Шолом-Алейхема і М.В. Гоголя, та протягом останніх п’яти років, але не пізніше, ніж за пів року до їх висунення, на здобуття премії Олеся Гончара”, - інформують у МКІП.

Грошова винагорода до кожної з премій виплачується у розмірі 20 тис. гривень.

Детальна інформація щодо умов конкурсу - за посиланням.