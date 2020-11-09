МКІП оголосило конкурси на премії імені Шолом-Алейхема, Гончара та Гоголя

МКІП оголосило конкурси на премії імені Шолом-Алейхема, Гончара та Гоголя

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики України оголоcило конкурси на здобуття премій імені Шолом-Алейхема, Олеся Гончара та Миколи Гоголя.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

“Премія імені Шолом-Алейхема присуджується щорічно у березні до дня народження Шолом-Алейхема на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України, за кращі літературно-мистецькі твори, що популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, премія імені Олеся Гончара присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара - 3 квітня за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Премія імені М.В. Гоголя присуджується щорічно до дня народження Миколи Гоголя - 1 квітня - прозаїкам, драматургам та сценаристам, що наслідують традиції творчості Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

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“На здобуття премій висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висунення, на здобуття премій Шолом-Алейхема і М.В. Гоголя, та протягом останніх п’яти років, але не пізніше, ніж за пів року до їх висунення, на здобуття премії Олеся Гончара”, - інформують у МКІП.

Грошова винагорода до кожної з премій виплачується у розмірі 20 тис. гривень.

Детальна інформація щодо умов конкурсу - за посиланням.

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