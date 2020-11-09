День народження Книги рекордів Гіннеса: МЗС нагадує досягнення українців

Книга рекордів Гіннеса, яка 9 листопада відзначає день народження, містить низку неперевершених досягнень українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Міністерство закордонних справ.

Українські дипломати вважають, що це гарний привід згадати рекорди українців, які не зміг перевершити ніхто у світі.

Сергій Бубка має найбільше світових досягнень - на рахунку українського спортсмена 35 світових рекордів зі стрибків у висоту;

Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед жінок - 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей;

Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан (До речі, йому тоді було 65 років. Але рекорд не лише за вік, але й за швидкість);

Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів, Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми, Тарас Корніюк виконав 1 303 підйоми з переворотом на перекладині;

Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин, а Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем;

Українці провели найпотужніший музичний телемарафон національної пісні - 110 годин української музики у прямому ефірі без перерви на рекламу;

Найдовше безперервне читання поетичних творів - теж в Україні: протягом 19 діб студенти та викладачі Національного університету «Острозька академія» читали Кобзар Шевченка. 456 годин, 3 тисячі учасників, 11 250 творів;

Українська “Мрія”. Ан-225 - найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Він зібрав 240 світових рекордів.

Книгу рекордів Гіннеса почали видавати ще у 1955 році, але саме 9 листопада 2005 року продали 100 мільйонний екземпляр видання і воно отримало статус "книги, захищеної авторським правом, яка найбільше продається в світі".