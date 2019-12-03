Лекція з археології в Острозькій академії ввійшла до Книги рекордів Гіннеса

Національний університет «Острозька академія» потрапив до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд наймасовішої археологічної лекції.

Про це йдеться на сторінці вишу в Instagram.

«10 жовтня цього року в академії відбулася спроба встановлення рекорду Гіннеса в категорії «Масові заходи». 2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет «Острозька академія» офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Встановлено рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів», - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 жовтня археолог, кандидат історичних наук Богдан Прищепа понад годину читав лекцію для студентів академії. На лекцію про середньовічний Острог, відкритий археологами, прийшли 299 студентів.

Уперше Національний університет «Острозька академія» установив світовий рекорд 2014 року. Тоді студенти й викладачі 456 годин безперервно читали поезію Тараса Шевченка.

Острозька академія - єдиний український університет, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Фото: Національний університет «Острозька академія», Facebook