Лекція з археології в Острозькій академії ввійшла до Книги рекордів Гіннеса

Лекція з археології в Острозькій академії ввійшла до Книги рекордів Гіннеса

Укрінформ
Національний університет «Острозька академія» потрапив до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд наймасовішої археологічної лекції.

Про це йдеться на сторінці вишу в Instagram.

«10 жовтня цього року в академії відбулася спроба встановлення рекорду Гіннеса в категорії «Масові заходи». 2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет «Острозька академія» офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Встановлено рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів», - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 жовтня археолог, кандидат історичних наук Богдан Прищепа понад годину читав лекцію для студентів академії. На лекцію про середньовічний Острог, відкритий археологами, прийшли 299 студентів.

Читайте також: Острозька академія відкрила новий корпус з 41-метровою вежею

Уперше Національний університет «Острозька академія» установив світовий рекорд 2014 року. Тоді студенти й викладачі 456 годин безперервно читали поезію Тараса Шевченка.

Острозька академія - єдиний український університет, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Фото: Національний університет «Острозька академія», Facebook

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-