Острозька академія відкрила новий корпус з 41-метровою вежею

У Національному університеті «Острозька академія» через 12 років від початку будівництва урочисто відкрили новий навчальний корпус з найвищою точкою в місті.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

“Будівництво приміщення в понад 10 тисяч квадратних метрів розпочали у 2007 році. З того часу звели чотириповерхову будівлю навчального корпусу з підвальним приміщенням, де розміщена картинна галерея, гардероб. Також є мансардний поверх. На території нового корпусу побудована вежа висотою 41 метр. До слова, це найвища точка в Острозі”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, добудова включає в себе триповерховий адміністративний корпус, котельню і трансформаторну підстанцію. Також будівельники змонтували найсучаснішу вентиляційну систему. Тут передбачені 2 пасажирських ліфти та 1 вантажопасажирський. До будівлі підведені усі комунікації. Важливо, що корпус доступний для маломобільних груп населення, зазначили в ОДА.

Ректор навчального закладу Ігор Пасічник наголосив, що подібного корпусу в Україні не має жоден ВНЗ.

«Острозька академія отримала найновіше мультимедійне, комп'ютерне і програмне забезпечення. Також у новому корпусі прозорі скляні двері аудиторій, такий собі відкритий простір, де видно, як хто працює. Сьогодні новий корпус закладу - гордість Рівненщини!», - прокоментував Пасічник.

Вартість будівництва становить понад 125,3 млн грн, з яких 75 - це кошти державного бюджету, решта - допомога меценатів.

Національний університет "Острозька академія" надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра, у т.ч. для іноземних громадян. Тут діє п'ять факультетів та Інститут права ім.І.Малиновського, 5 наукових шкіл, студенти навчаються на 19 престижних спеціальностях. Всього навчається 2 тис. 557 студентів.

Заклад уклав 83 угоди про співпрацю з закордонними партнерами, є членом Європейської асоціації університетів, Консорціуму українських університетів та Варшавського університету, Східноєвропейської мережі університетів.

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Сьогодні університет має збудоване за європейськими зразками академічне містечко, спортивні комплекси, відреставровані навчальні приміщення. Для потреб студентів функціонує 10 гуртожитків, загальна кількість їх мешканців становить понад 1 тис. чол.

Фото: rv.gov.ua