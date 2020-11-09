У турецьких «чорних» археологів відібрали саркофаг віком 2,5 тисячі років

У турецьких «чорних» археологів відібрали саркофаг віком 2,5 тисячі років

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Укрінформ
У турецькій провінції Айдин, що на заході країни, у "чорних" археологів відібрали унікальну археологічну знахідку - саркофаг, вік якого сьановить 2,5 тисячі років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство DHA.

«У місті Караджасу, в провінції Айдин, було виявлено незаконно викопаний саркофаг, вік якого 2,5 тисячі років», - йдеться у повідомленні.

Знахідку було виявлено та очищено, після чого з'ясовано її вік. Зображення на стінках саркофагу дуже добре збереглися. Знахідку вже передано до музею в стародавньому античному місті Арфодісіас, що знаходиться неподалік.

Як повідомив голова директорату з питань культури і туризму провінції Айдин Умут Тунджер, розкопки у місці виявлення саркофагу тривають, поруч з першим саркофагом було виявлено ще один. Він повідомив, що вже викопаний саркофаг може належати комусь із високопосадовців цього стародавнього району, оскільки він багато оздоблений, - його зовнішню частину прикрашено зображеннями Медузи.

Експерти вважають, що знахідка датована 500 р. до н.е.

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Виявити "чорних" археологів вдалося завдяки безпілотникам та тепловим камерам. Жандарми оточили район та не дали зловмисникам вивезти знахідки.

Фото: DHA, Sabah

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