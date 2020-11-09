У турецьких «чорних» археологів відібрали саркофаг віком 2,5 тисячі років

У турецькій провінції Айдин, що на заході країни, у "чорних" археологів відібрали унікальну археологічну знахідку - саркофаг, вік якого сьановить 2,5 тисячі років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство DHA.

«У місті Караджасу, в провінції Айдин, було виявлено незаконно викопаний саркофаг, вік якого 2,5 тисячі років», - йдеться у повідомленні.

Знахідку було виявлено та очищено, після чого з'ясовано її вік. Зображення на стінках саркофагу дуже добре збереглися. Знахідку вже передано до музею в стародавньому античному місті Арфодісіас, що знаходиться неподалік.

Як повідомив голова директорату з питань культури і туризму провінції Айдин Умут Тунджер, розкопки у місці виявлення саркофагу тривають, поруч з першим саркофагом було виявлено ще один. Він повідомив, що вже викопаний саркофаг може належати комусь із високопосадовців цього стародавнього району, оскільки він багато оздоблений, - його зовнішню частину прикрашено зображеннями Медузи.

Експерти вважають, що знахідка датована 500 р. до н.е.

Виявити "чорних" археологів вдалося завдяки безпілотникам та тепловим камерам. Жандарми оточили район та не дали зловмисникам вивезти знахідки.

Фото: DHA, Sabah