У Туреччині знайшли унікальні артефакти, що доводять існування шляху Мугла-Родос

Турецькі дослідники морських глибин виявили на дні Егейського моря унікальні артефакти, вік яких складає 4 тисячі років.

Знахідка також є доказом існування в той час торгового шляху між Муглою та Родосом. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Hürriyet.

«У рамках проєкту з інвентаризації корабельних аварій турецькі вчені, які працюють на дослідницькому кораблі Koca Piri Reis біля Бозбуруну в районі Мармариса, в провінції Мугла, знайшли сотні історичних артефактів, датовані приблизно 4 тисячами років», - повідомляє видання.

Науковці відносять знайдені артефакти до бронзового століття та вважають їх доказом існування торгового шляху між Муглою та Родосом.

«Знахідки показують, що кераміка, вироблена на Криті, найімовірніше, подорожувала на північ до Яссоса, Мілета, Ефеса і Трої, до північних егейських островів для експорту через Родос і півострів Бозбурун, і на сьогоднішній день існує багато даних про цей шлях», - зазначили науковці.

Серед сотень знайдених артефактів багато керамічних горщиків, кухонної утварі, кам’яних сокир, інші предмети побуту тієї доби. Вчені припускають, що натрапили на сліди існування мінойської цивілізації.

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Цей дослідницький проєкт триває з 2019 року. Завдяки цій знахідці вчені мають надію знайти взаємозв'язок між анатолійською та мінойською цивілізаціями та отримати більше інформації про торгові шляхи того періоду.

Фото: Hürriyet