Собаки виявляють коронавірус, швидше за ПЛР-тести – науковці
Як передає Укрінформ, про це пише Daily Mail.
"Собаки-нюхачі краще виявляють інфікованих коронавірусом людей, ніж спеціалізовані лабораторні дослідження", - йдеться у повідомленні.
Коли собак почали застосовувати для перевірок в аеропорту Гельсінкі, тварини зупиняли людей, які не мали симптомів захворювання. Цим людям проводили ПЛР-тести на коронавірус, але всі вони виявилися негативними.
Проте за кілька днів ці самі люди повідомляли науковцям, що у них з'явилися симптоми COVID-19.
Відомо, що собаки роками використовувались у наукових експериментах, оскільки вони здатні вловлювати зміни запаху людей, що можуть свідчити про певну хворобу, наприклад зміни в обміні речовин, спричинені онкозахворюваннями.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 381 055 випадків коронавірусу, зокрема 1 244 630 летальних, водночас 35 160 021 пацієнт одужав.
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