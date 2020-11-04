«Ми разом!»: українці підтримали білорусів музичним телемарафоном

Масштабний музичний марафон на підтримку білорусів «Ми разом!», ініційований Міністерством культури та інформаційної політики, відбувся у прямому ефірі телеканалу М1.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ідея цього проєкту виникла після розмови із заслуженим артистом України і фактично людиною від народу Білорусі Сергієм Міхалком. І вона була достатньо природною, так само як і речі, які пов’язували український і білоруський народи впродовж віків. І їх пов’язував не старший брат, а наше спільне прагнення до свободи, до демократії і до європейських цінностей», - підкреслив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що цей марафон – «не політична акція, тому що культура зцілює і може вести саме до свободи і до найкращих наших мрій».

Як нагадали ведучі вечора - керманичі шоу «КАМТУГЕЗА» на Radio ROKS Сергій Кузін та Соня Сотник, у 2013 році, коли починалися протести на Майдані, символом протестного руху стала композиція «Воины света» від білоруського гурту «Ляпис Трубецкой».

Концерт зібрав на сцені київської концертної зали Stereo Plazа українських та білоруських музикантів. Це культові гурти «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «Друга Ріка», «СКАЙ», «Kozak System», «Brutto Nostra», «NAVIBAND», «NAKA».

Марафон відкрився піснею «Героям», яку заспівали гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», його лідер Сергій Танчинець, а також фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук та соліст Kozak System Іван Леньо.

«Ми заспівали прекрасну пісню, яка, маємо надію, підтримала білорусів у важкі для них моменти їхньої історії, як і вони підтримували нас під час Революції Гідності», - сказав Танчинець. Він додав, що «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» з величезним задоволенням долучився до цієї події, і прекрасно, що такі ініціативи виникають у ці непрості часи.

Гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» виконав кілька пісень, зокрема й «Моя країна», присвячену всім українським захисникам.

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Як зауважила Ксенія Жук з «NAVIBAND», білоруси вже ніколи не будуть такими, якими були раніше. «Ми зараз сильні, міцні. Ми ніколи не будемо іншими», - підкреслила співачка. «Миллионы больших сердец будут идти на свет» - рефреном лунали слова нової пісні, яку вони з Артемом Лук’яненком виконали в Києві вперше.

Гурт «СКАЙ», серед іншого, виконав композицію «Переживем». «Разом переможемо. Разом ми набагато сильніші. Переживем однозначно!» - наголосив Олег Собчук.

А фронтмен «Другої Ріки» Валерій Харчишин перед виступом наголосив, що «остання диктатура в Європі має впасти».

Музичний марафон проведено телеканалом М1, компанією «Таврійські ігри» та Radio Roks за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.