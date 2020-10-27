Права на кубик Рубіка хочуть купити за $50 мільйонів

Канадська компанія Spin Master викупить права на легендарну головоломку кубик Рубіка за 50 млн доларів.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Компанія із Торонто заявила, що заплатить 50 млн дол. за кубик Рубіка - легендарну іграшку, яка захоплювала та заплутувала людей з часу винайдення понад 40 років тому”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що продажі пазлів та інших ігор, призначені для використання в приміщенні, цього року продемонстрували швидке зростання, оскільки пов’язані із COVID-19 обмеження змусили людей проводити більше часу вдома.

Нині права на кубик належать лондонській компанії Rubik's Brand Ltd. Угорець Ерньо Рубік створив легендарну головоломку в 1974, а її продажі у світі розпочалися у 1980, після чого було продано сотні мільйонів одиниць.