Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися

У період карантину в Україні зареєстровано у понад шість разів більше шлюбів, аніж розлучень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«За період дії карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар.

Водночас за аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

20 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про впровадження адаптивного карантину.

На засіданні 13 жовтня уряд ухвалив рішення про продовження в Україні адаптивного карантину до кінця 2020 року.