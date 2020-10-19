Перший заступник глави Офісу Президента обвінчався

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов у неділю, 18 жовтня, обвінчався, але широко відсвяткувати цю подію має намір після закінчення карантину.

Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. Цього дня у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю "завжди бути разом в радості і горі", - написав Трофімов.

За його словами, після вінчання відзначили створення сім'ї в тісному сімейному колі, а всіх друзів і знайомих покличуть на святкування, коли коронавірус відступить і карантин буде знято. Судячи з фотографії, яку опублікував Трофімов, вінчав молодят предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Водночас перший заступник глави ОП прокоментував опубліковане напередодні деякими ЗМІ його фото в церкві.

"Що стосується вчорашньої "хвилі" в ЗМІ з моїми фото в церкві, скажу лише одне: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, не ставайте жертвою інформаційних маніпуляцій та тих, хто не розбирається в тому, про що пише", - заявив Трофімов.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ оприлюднили фото, на якому людина, схожа на першого заступника керівника ОП Сергія Трофімова, в одязі церковного служителя взяла участь у літургії в монастирі УПЦ Московського патріархату (РПЦ).