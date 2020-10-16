Хорова капела «Дударик» заспіває Літургію за здоров’я дітей усього світу

Хор школи при Національній хоровій капелі «Дударик» 18 жовтня заспіває Літургію за здоров’я усіх дітей світу. Відправа відбудеться в храмі святого Лазаря і транслюватиметься в соцмережах.

Як передає кореспондент Укрінформу, особливістю Літургії буде те, що функції регента, дяка і хору виконуватимуть діти без дорослих наставників, самостійно, зазначив директор та художній керівник капели Дмитро Кацал.

«Дитяча молитва - надпотужна, своєю чистотою і безпосередністю вона спроможна дістатися рівня херувимів. Лише священники та діти сповнятимуть таїнство Святої Літургії. Без допомоги та «втручання» дорослих. А батьки, прихожани та капелани вболіватимуть за них. У такий спосіб ми хочемо запросити дітей Львова і цілого світу до нас на Літургію»,- розповів Кацал.

За його словами, було проведено безліч онлайн-репетицій, хормейстери під проводом Мар’яни Хижої (головна хормейстерка капели) вклали чимало праці у вивчення цього матеріалу. Було гармонізовано і відредаговано «самоливну літургію» галицького розспіву, узгоджено текстову частину із молитовником тощо.

Диригент дитячої Літургії Святослав Роздобудько, якому 13 років, зазначив, що щодня готується до цієї Літургії, бо розуміє, що це велика відповідальність.

«Відповідальності настільки багато, що не залишається часу й думати про хвилювання. Коли мені запропонували диригувати дитячу літургію, я дуже зрадів, оскільки моєю мрією є у майбутньому стати диригентом і це великий досвід для мене», - наголосив Роздобудько.

Почесним гостем «Дударика» на святковій відправі буде голова ЛОДА Максим Козицький.

Літургія транслюватиметься у соціальних мережах.