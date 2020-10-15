У новому сезоні британської "Корони" з'являться принцеса Діана та Маргарет Тетчер

У четвертому сезоні британського серіалу «Корона», який стартує на стрімінговому сервісі Netflix 15 листопада, з’являться персонажі принцеси Діани та «залізної леді» Маргарет Тетчер.

Як передає Укрінформ, перший тізер нового сезону можна переглянути в Youtube.

Прихильники серіалу зможуть насолодитися грою зірки «Секретних матеріалів» Джилліан Андерсон у ролі Маргарет Тетчер. Британська акторка Емма Корін перевтілиться в кумирку мільйонів принцесу Діану.

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Раніше в ЗМІ опублікували світлини зі зйомок четвертого сезону серіалу «Корона», де в Малазі відтворили далеку Австралію та перше офіційне турне принца Чарльза та принцеси Уельської, яке відбулося в квітні 1983 року.

Британський історичний серіал «Корона» присвячено правлінню королеви Єлизавети II від молодих років до старості. У серіалі її грають три актриси залежно від періоду правління та віку: Клер Фой, Олівія Колман та Імельда Стонтон. Всього планується випустити шість сезонів серіалу.