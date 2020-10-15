У новому сезоні британської "Корони" з'являться принцеса Діана та Маргарет Тетчер
Як передає Укрінформ, перший тізер нового сезону можна переглянути в Youtube.
Прихильники серіалу зможуть насолодитися грою зірки «Секретних матеріалів» Джилліан Андерсон у ролі Маргарет Тетчер. Британська акторка Емма Корін перевтілиться в кумирку мільйонів принцесу Діану.
Раніше в ЗМІ опублікували світлини зі зйомок четвертого сезону серіалу «Корона», де в Малазі відтворили далеку Австралію та перше офіційне турне принца Чарльза та принцеси Уельської, яке відбулося в квітні 1983 року.
Британський історичний серіал «Корона» присвячено правлінню королеви Єлизавети II від молодих років до старості. У серіалі її грають три актриси залежно від періоду правління та віку: Клер Фой, Олівія Колман та Імельда Стонтон. Всього планується випустити шість сезонів серіалу.